To będzie największy krach w historii? Apokaliptyczna wizja

Opóźnione skutki kryzysu z lat 2007-09

Harry Dean to autor m.in. nieprzetłumaczonego na język polski bestsellera z 2009 r. pt. "Wielki kryzys jest przed nami", który finansową apokalipsę wieszczy od lat. Czemu wcześniej do niej nie doszło, a ma się ona wydarzyć właśnie teraz?

Zdaniem Deana, aby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do światowego kryzysu finansowego z lat 2008-09. S&P 500 był wówczas przez moment ponad 50 proc. na minusie, a światowy system finansowy znalazł się na krawędzi załamania.

S&P 500 ma spaść ponad 85 proc. poniżej swojego rekordowego poziomu

Jednak co się odwlecze, to – w opinii Deana – się nie uciecze. Jego zdaniem amerykański Fed przez lata zbyt mocno stymulował gospodarkę, co doprowadziło do jej przegrzania. Teraz Fed już nie ma wyjścia, musi zacieśniać politykę monetarną, by zdławić inflację. Tymczasem gospodarka jest w słabej kondycji, bo tak naprawdę nigdy nie odbudowała się po kryzysie z lat 2008-09, a krach na giełdzie nastąpi, zanim Fed zdąży zareagować.