Sąd uznał odpowiedzialność Pfleiderer Baruth co do istoty roszczenia Classen

Sąd Rejonowy w Düsseldorfie ustalił, że Pfleiderer Baruth - spółka zależna Pfleiderer Group - ponosi odpowiedzialność wobec W. Classen GmbH & Co. KG co do istoty roszczenia o odszkodowanie, jednak nie ustalił kwoty roszczenia, podał Pfleiderer.