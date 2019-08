Sąd zarejestrował zmianę nazwy iFun4All na Draw Distance

W lipcu iFun4all zatwierdził zmianę swojej nazwy na Draw Distance . Prezes iFun4all Michał Mielcarek wskazywał wówczas, że nowa nazwa, Draw Distance, to termin używany w produkcji gier wideo, ale dla spółki oznacza szersze spojrzenie na gry. Chce tworzyć produkcje, w których równie mocno liczą się fabuła i postacie, co dynamiczna rozgrywka i takie, które wyróżniają się w aspekcie wizualnym - gry o wysokiej jakości, nieosiągalnej dla większości zespołów niezależnych.

Druga połowa 2019 roku będzie w Draw Distance okresem wytężonej pracy, wskazywano także. Spółka zapowiada w tym czasie premiery aż trzech gier: pełnej wersji 'Ritual: Crown of Horns', małej gry w ramach programu wydawniczego spółki oraz głośnej 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York'.