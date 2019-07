Samar: Import aut używanych spadł o 7,7% r/r do 78,1 tys. sztuk w czerwcu

Zdecydowaną większość stanowią samochody osobowe - 461 052 sztuki, co stanowi 91,8% rynku. Jeżeli chodzi o wiek - statystyczny samochód sprowadzony w tym roku do Polski ma 11 lat i 7 miesięcy. To mniej, niż wynosi średni wiek samochodów osobowych w parku na koniec 2018 roku (blisko 15 lat). W pierwszym półroczu najpopularniejszym rocznikiem wśród importowanych aut jest 2008 (36 903 sztuki), podano również.

"W czerwcu dość wysoki był udział samochodów osobowych z silnikami Diesla, który wyniósł 44,2%. To drugi tak znaczący procentowy wskaźnik w tym roku (w kwietniu wyniósł 44,4%). Trend 12-miesięczny wzrósł do poziomu 43,3%. Ostatnio taki wynik notowano w kwietniu 2016 roku, ale trend był spadkowy. Z miesiąca na miesiąc się zmniejszał. Najwięcej aut z silnikami wysokoprężnymi importujemy z Niemiec, Francji i Belgii. Te trzy kraje stanowią źródło ponad 78% importowanych samochodów" - czytamy dalej.

Najwięcej samochodów sprowadzamy niezmiennie z Niemiec - 289 719 sztuk, co stanowi 57,7% importu. Na kolejnych pozycjach - jako kraje źródłowe używanych pojazdów - plasują się Francja z liczbą 49 474 sztuk (udział 9,9%) oraz Belgia - 35 366 sztuk (udział 7,0%); dalej są Holandia, Włochy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Dania, Austria i Szwecja. Wymienione kraje (czołowa 10) posiadają blisko 96% udziału w imporcie. Co ciekawe, najstarsze auta sprowadzane do Polski pochodzą z Holandii (średni wiek to 13 lat i 8 miesięcy), a najmłodsze - ze Stanów Zjednoczonych (średni wiek wynosi 7 lat i 3 miesiące), podsumowano.