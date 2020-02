transport 26 minut temu

Samar: Import aut używanych wzrósł o 8,9% r/r do 81,8 tys. sztuk w styczniu

Liczba samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w styczniu br. wzrosła o 8,9% r/r do 81 843 pojazdów, poinformował IBRM Samar. To najwyższy styczniowy wynik w historii.