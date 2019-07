Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 2,75% r/r w VI

"W szóstym miesiącu 2019 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To pierwszy taki przypadek w tym roku. Utrzymujący się po sześciu miesiącach br. trend rosnącej sprzedaży samochodów w 2019 roku (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) to nadal zasługa aktywności ze strony klienta instytucjonalnego" - czytamy w komunikacie.

Tradycyjnie to właśnie firmy stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów na polskim rynku. Jednak w czerwcu br. kupiły one o 3,47% mniej samochodów osobowych niż w maju br. oraz o 4,57% mniej niż w czerwcu ub. roku. Wyniki skumulowane po pierwszej połowie 2019 roku wskazują, że zakupy firmowe wzrosły r/r o 0,63%, podano również.

Dane skumulowane (313 385 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2019 roku o 2,55% (7 783 szt.).

Siedem marek z pierwszych dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut r/r. Najwyższy wzrost zanotowała Dacia - o 35,72%.

Około 7,84% aut (4 000 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w czerwcu 2019 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. Poziom reeksportu w porównaniu do czerwca 2018 spadł o 26,42%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem, wskazano.

"Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wskazują, że w czerwcu 2019 r. zarejestrowano w Polsce 45 049 samochodów osobowych, o 2,29% (-1 054 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 4,34% (-2 045 szt.) mniej niż w maju 2019 roku. Dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży. Dotychczas w 2019 roku zarejestrowano w Polsce 278 328 samochodów osobowych, o 1,88% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+5 137 szt.)" - czytamy dalej.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w maju ok. 4 000 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 41 tys. szt. Udział zaobserwowanego reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 8,88%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W czerwcu 2019 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27,5%. Udział firm osiągnął poziom 72,5%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 32 651 aut. Udział klientów firmowych w 2019 roku wyniósł dotychczas 68,5%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych". Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi, podano.

"Wśród piętnastu pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej, sześć (Skoda, Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot oraz Audi) zanotowały spadek liczby aut zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniki dwóch marek wzrosły o więcej niż 20%, w tym najwięcej marki Dacia, o 38,53%. Kolejność na liście marek cieszących się największym powodzeniem wśród polskich klientów nie uległa większym zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na koniec maja 2019 roku" - podkreślono.

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w maju 2019 roku zarejestrowano w Polsce 5 967 samochodów dostawczych, o 6,15% (-391 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 3,04% (-187 szt.) mniej niż w maju 2019 roku. Dotychczas w 2019 roku zarejestrowano w Polsce 35 057 samochodów dostawczych, o 8,16% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, osiem zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku, w tym najwyższy spadek zanotowała Skoda - o 56,63%. Wynik pięciu marek wzrósł o więcej niż 20%, w tym największy wzrost zanotował MAN - o 142,95%, podsumowano.

