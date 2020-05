Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 65,83% r/r w IV

"Nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć, jak długo potrwa epidemia, która praktycznie zatrzymała branżę motoryzacyjną. Nawet jeśli tylko kilka miesięcy, to i tak sprawi firmom z różnych sektorów poważne kłopoty, zmuszając je do ograniczenia działalności lub wręcz jej zawieszenia. A to firmy stanowią od dłuższego czasu siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych na polskim rynku. Wiele z nich zdecyduje się na wydłużenie okresów leasingu, czy wynajmu po to, aby nie generować dodatkowych kosztów, bądź obniżyć te, którymi są obecnie obciążone. Część być może wręcz wycofa się z zawartych już umów" - czytamy w komunikacie.