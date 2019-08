Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 5,46% r/r w VII

"W siódmym miesiącu 2019 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. Liczba rejestracji w lipcu br. jest dla tego miesiąca rekordowa w XXI stuleciu. Co więcej, jest wyższa niż uzyskana w czerwcu, a więc ostatnim miesiącu przed wakacjami, co zdarza się niezmiernie rzadko. Tradycyjnie lipiec i sierpień to okres letnich wakacji i urlopów, podczas których popyt na samochody jest niższy. Tegoroczny wysoki wynik lipcowy może być spowodowany zapowiedzianym wejściem w życie od 1 września nowych norm emisji spalin i związanej z tym potrzeby homologacji wszystkich oferowanych modeli, zarówno aktualnych, jak i tych dopiero zaplanowanych do produkcji" - czytamy w komunikacie.