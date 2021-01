Samar: Park samochodów elektrycznych wyniósł 20 181 sztuk na koniec 2020 roku

"Dokładnie zarejestrowanych było 20 181 takich aut, z czego 9 751 sztuk stanowiły modele 'czysto' elektryczne (48,3% parku), a 10 430 sztuk - hybrydy plug-in (udział 51,7%). Co ciekawe, blisko połowa wtyczkowozów została zarejestrowana w minionym roku - 9 996 sztuk, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2019 roku (4 591 szt.). To pokazuje, jak szybko rośnie ten rynek, choć same liczby nie są tak optymistyczne, szczególnie na tle całego parku samochodów czy wyników osiąganych w krajach Europy Zachodniej" - czytamy w komunikacie.