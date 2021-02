Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 1,66% r/r w styczniu

"W pierwszym miesiącu 2021 roku wydziały komunikacji w Polsce zarejestrowały 6 555 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarowych. To wynik o 44,13% mniejszy niż w grudniu ubiegłego, ale o 1,66% wyższy w zestawieniu ze styczniem 2020 roku - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców" - czytamy w komunikacie.

W styczniu 2021 r. zarejestrowanych zostało 5 100 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. To wynik o 46,17% mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku, ale o 0,14% (7 egzemplarzy) większy, gdy zestawimy go ze styczniem 2020 roku, podano także.