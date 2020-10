Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 11,18% r/r we wrześniu

"We wrześniu 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 7 838 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o 8,94% większy niż w sierpniu tego roku oraz o 11,18% wyższy w zestawieniu z wrześniem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W ciągu III kwartałów 2020 r. zarejestrowane zostały 59 664 nowe pojazdy użytkowe. Był to wynik o 27,58 % (22 720 szt.) mniejszy niż w takim samym okresem 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2020 r. zarejestrowanych zostało 5 898 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. To wynik o 1,01% lepszy niż w sierpniu tego roku oraz o 22,44% wyższy, gdy zestawimy go z wrześniem 2019 roku. Od początku roku w Polsce zostało zarejestrowanych 46 756 nowych samochodów dostawczych, o 22,82% (13 823 szt.) mniej (r/r), podano także.

"Choć negatywny wpływ pandemii koronawirusa na rynek nowych samochodów dostawczych o DMC do 6 t nadal jest odczuwalny, we wrześniu liczba zarejestrowanych pojazdów była wyższa zarówno wobec rezultatów osiągniętych w sierpniu, jak i w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. Obserwowany wzrost liczby rejestracji we wrześniu, liczony rok do roku, to przede wszystkim efekt niskiej bazy (rezultatu osiągniętego we wrześniu ub.r.). Niewielka sprzedaż w dziewiątym miesiącu 2019 roku wiązała się ze zmianami w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa WLTP oraz wejściem w życie we wrześniu ub.r. nowej normy emisji spalin - EURO 6d-TEMP. Sytuacja ta spowodowała wpierw niezwykłą, jak na okres wakacyjny, intensywność sprzedaży w lipcu i sierpniu 2019 roku (szczególnie pojazdów, które nie spełniały nowych, obowiązujących od września, norm), a następnie zaowocowała znacznym spadkiem liczby rejestracji w następnym miesiącu (wrześniu 2019 roku)" - czytamy dalej.

Najpopularniejszym modelem auta dostawczego na koniec września 2020 r. było Renault Master. Polacy od początku roku zarejestrowali 4 664 egzemplarze, o 19,22% mniej w porównaniu z takim samym okresem ub.r. Na drugiej pozycji był Fiat Ducato, którego wynik to 4 313 samochodów, o 3,38% więcej (r/r). Trzecia pozycja przypadła Mercedesowi Sprinterowi (4 285 szt., spadek o 4,59%). Tuż za podium znalazło się Iveco Daily (2 756 pojazdów, mniej o 25,37% (r/r). Na piątym miejscu był Ford Transit. Polacy kupili i zarejestrowali 2 392 auta tej marki, o 16,42% mniej (r/r). Na szóstej pozycji znalazł się Volkswagen Transporter. Od początku roku do rąk klientów trafiło 1 891 egzemplarzy, o 27,71% mniej w zestawieniu z takim samym okresem ubiegłego roku. W pierwszej dziesiątce na koniec września 2020 roku tylko jeden model zanotował wzrost liczby rejestracji w porównaniu z ub.r. Był to Fiat Ducato (plus 3,38%). Natomiast największą stratę (r/r) poniósł Volkswagen Crafter (minus 40,86%), podał także Samar.

Tagi: transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące