Sankcje nie ograniczyły dochodów z surowców kopalnych. Rosja ma rekordowe wpływy

Do państw Unii Europejskiej trafia 61 proc. rosyjskiego eksportu paliw kopalnych. Państwa Wspólnoty pozyskują ze Wschodu surowce warte ok. 57 mld euro.

Świat eksportuje przede wszystkim ropę

Jeżeli natomiast chodzi o największych eksporterów, to ranking otwierają Chiny z wynikiem 12,6 mld euro. Nieznacznie wyprzedziły one Niemców (12,1 mld euro) . Dalej znalazły się: Włochy (7,8 mld euro), Holandia (7,8 mld euro), Turcja (6,7 mld euro), Polska (4,4 mld euro), Francja (4,4 mld euro) oraz Indie (3,4 mld euro).

Eksperci podkreślają, że chociaż doszło do ograniczenia dostaw rosyjskich surowców w związku z sankcjami, to jednak Rosja korzysta na globalnym wzroście cen paliw kopalnych, a jej dochody osiągają rekordowe poziomy. CREA zaznacza, że średnie ceny eksportowe tego kraju były o ok. 60 proc. wyższe niż przed rokiem.