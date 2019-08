Sanok RC miał 8,72 mln zł zysku netto, 7,6 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"Sprzedaż grupy w I półroczu 2019 r. była wyższa od zrealizowanej w I półroczu 2018 r. o 6,3% (tj. o 32,1 mln zł). Przyrost sprzedaży odnotowano w segmencie motoryzacji (+24,5 mln zł.), w segmencie budownictwa (+6,1 mln zł) oraz segmencie pozostałej sprzedaży (+5,6 mln zł.) W pozostałych segmentach (przemysłu i rolnictwa oraz mieszanek ) nastąpił niewielki spadek sprzedaży. Wyższa sprzedaż w segmencie motoryzacji (+24,5 mln zł.) to efekt realizacji zwiększonych zamówień przez spółkę dominującą Sanok RC S.A. (wzrost sprzedaży o 9,6 mln zł. w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku) - przede wszystkim w grupie wyrobów wytłaczanych. Znaczny wzrost sprzedaży w tym segmencie zanotowała też niemiecka spółka Draftex ( o 18,1 mln zł). Spadek sprzedaży w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 3,6 mln zł) wynika przede wszystkim ze spadku sprzedaży pasów klinowych (o ok. 4,4 mln zł) zarówno w spółce dominującej jak też zagranicznych spółkach grupy. Niewielkie spadki zanotowały też wyroby z obszaru maszyn i części.

Natomiast wzrosła sprzedaż w obszarze farmacji, AGD oraz pozostałych artykułów przemysłowych i rolniczych (realizowana przez SSD). Segment budownictwa - odnotował wzrost sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2018 r. o 6,1 mln zł. Wzrost ten spowodowany jest głównie przez wyższą sprzedaż uszczelek stolarkowych, montowanych przez producentów stolarki drzwiowej i okiennej w swoich wyrobach" - czytamy w raporcie.