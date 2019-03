Sanok Rubber: Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 100 mln zł w 2019 roku

"Podtrzymujemy zapowiedź, że w latach 2018-2019 nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 200 mln zł. To oznacza, że w obecnym roku zmieścimy się w kwocie ok. 100 mln zł, może nieco poniżej" - powiedział prezes Sanok Rubber Piotr Szamburski na konferencji prasowej.