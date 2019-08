Santander Bank Polska wkrótce będzie świadczyć usługi jako TPP

Santander Bank Polska chce wykorzystać szanse, jakie stwarza wchodząca wkrótce w życie unijna dyrektywa PSD2 i świadczyć usługi jako TPP. Oznacza to, że bank będzie świadczył usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz inicjowania transakcji płatniczych. Wkrótce Santander Bank Polska rozpocznie pierwsze próby produkcyjnego dostępu do środowisk API innych banków, podano.