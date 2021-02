Santander BP: 66% producentów części motoryzac. liczy na wzrost przychodów w br.

Choć wiele wskazuje na to, że w 2021 roku globalny popyt na nowe auta nie wróci do poziomów sprzed pandemii, to krajowi producenci części motoryzacyjnych pozostają optymistyczni - 66% respondentów przewiduje wzrost przychodów w relacji do roku 2019. Tylko 17% ankietowanych postrzega niski popyt jako potencjalne zagrożenie, podał Santander Bank Polska.