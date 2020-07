Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

Kontrakt obejmuje sprzedaż zielonej energii do 538 punktów poboru, czyli oddziałów banku i centrów wspierania biznesu Santander Bank Polska, podano.

"Coraz więcej firm chce mieć wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie energia. Cieszę się, że Zielony Zwrot Taurona inspiruje naszych klientów, a nasza oferta produktowa odpowiada na ich potrzeby w zakresie wprowadzania konkretnych i wymiernych rozwiązań ekologicznych" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

EKO Premium to produkt chętnie wybierany przez klientów biznesowych Taurona. Energia elektryczna oferowana w ramach tego produktu pochodzi przede wszystkim z jednostek wytwórczych Grupy Tauron - 9 farm wiatrowych i 34 elektrowni wodnych. 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW Tauron kupił w 2019 roku.

"Jednym z filarów realizowanej strategii odpowiedzialnej bankowości Santander Bank Polska są 'zielone finanse'. Chcemy nie tylko aktywnie uczestniczyć w transformacji polskiego sektora energetycznego na zrównoważony, poprzez dostarczanie produktów i rozwiązań finansowych, które to umożliwią, ale również sami korzystać z produktów przyjaznych dla środowiska. Bardzo ważnym wyzwaniem jest zmniejszanie naszego śladu środowiskowego i węglowego. Decyzja o korzystaniu z zielonej energii była dla nas naturalnym krokiem na drodze do osiągnięcia zeroemisyjności. Dlatego od początku 2020 roku korzystamy wyłącznie z prądu, którego produkcja nie powoduje wprowadzania do atmosfery dwutlenku węgla" - podkreślił dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem pracy w Santander Bank Polska Paweł Dziedzina.