Santander BP: II półrocze ma szansę być lepsze dla akcji kredytowej banku

"U nas zauważamy mniejszy popyt na finansowanie. I to jest powodem tych poziomów [portfela kredytów], które mamy. Pozyskaliśmy wielu klientów, mamy nowe rozwiązania. To [wolumen kredytów] jest wynik zmniejszenia popytu, a nie zaostrzenia warunków dostępności finansowania" - powiedział prezes Michał Gajewski podczas telekonferencji.

"Widzimy odbicie. Drugi kwartał był niejednorodny, maj-czerwiec to była zupełnie 'inna historia' niż kwiecień. Jeśli to odbicie będzie kontynuowane, to możemy zobaczyć wzrost kredytów. Pieniądze, które płyną do firm - mówię o wsparciu PFR - też wpływają na zmniejszenie potrzeby kredytu. Zakładając, że ten czynnik będzie wygaszony, II połowa roku będzie lepsza i możemy zobaczyć dodatnie liczby" - dodał członek zarządu kierujący pionem zarządzania finansami Maciej Reluga.