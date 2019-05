Santander BP: Karty debetowe ma 98,5% polskich nastolatków

"Młoda generacja klientów banków to obecnie pokolenie Z, wychowane w dobie komputerów, internetu i social mediów. Swoją przygodę z bankowością zaczynają bardzo wcześnie, a przy tym aktywnie z niej korzystają. To cieszy, bo dzięki oswajaniu produktów i usług finansowych od najmłodszych lat w przyszłości powiększą grono dorosłych, świadomych użytkowników. To korzyść dla samych klientów, banku, jak i dla całego rynku" - powiedziała dyrektor departamentu klienta indywidualnego w Santander Bank Polska Anna Kaczmarek, cytowana w komunikacie.