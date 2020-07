Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła zbliżone do ubiegłorocznych wyniki z działalności podstawowej (-3,5% r/r) mimo presji trzech obniżek stóp procentowych na marżę odsetkową netto, obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (w oparciu o odpowiednie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), niższej dynamiki sprzedaży kredytów, bezprecedensowej zmienności rynków finansowych oraz pozostałych negatywnych skutków pandemii COVID-19" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

- Wynik z tytułu odsetek zmniejszył się o 4,3% r/r, co odzwierciedla negatywny wpływ spadku stóp procentowych, niższą ekspozycję wobec podmiotów gospodarczych oraz pierwsze efekty finansowe rozwiązań pomocowych. Pozycja ta zawiera 92,6 mln zł na zwroty części opłat należnych klientom z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich oraz jednorazowy przychód w wysokości 90 mln zł z aktualizacji parametrów w modelu kalkulacji rezerw Santander Consumer Bank S.A. na zwroty składek z tytułu ubezpieczeń.

- Wynik z tytułu prowizji obniżył się o 1,2% r/r, w dużej mierze pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. W okresie zamknięcia się gospodarek odnotowano słabszą transakcyjność klientów, co w połączeniu ze zmianą zasad realizacji płatności transgranicznych w euro (zgodnie z regulacjami unijnymi), przełożyło się na niższy wynik prowizyjny w liniach: e-biznes i płatności (-9,5% r/r) oraz obsługa rachunków i obrót pieniężny (-6,3% r/r). Pod wpływem wysokiej zmienności rynków finansowych zmniejszyły się dochody Grupy z prowizji za dystrybucję i zarządzanie aktywami (-13,1% r/r) z równoczesnym wzrostem dochodów z operacji maklerskich (+93,1% r/r) w oparciu o wyższą aktywność klientów poszukujących okazji inwestycyjnych. Spadł też popyt na finansowanie i poniesiono wyższe koszty związane z działalnością gwarancyjną i sekurytyzacyjną Grupy, m.in. w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania i zarządzania kapitałem, podano także.

Pozostałe dochody spadły o 41,8% r/r, w tym: przychody z tytułu dywidend zmniejszyły się o 78,7% r/r w związku z rozpoznaniem w okresie bazowym dywidend otrzymanych ze spółek ubezpieczeniowych Aviva w wysokości 76,2 mln zł, które w br. nie wypłaciły dywidend zgodnie z zaleceniami nadzorczymi dla sektora ubezpieczeń; pozostałe przychody operacyjne obniżyły się o 19,8% za sprawą niższego o 19 mln zł r/r wyniku na sprzedaży/likwidacji majątku trwałego i aktywów do zbycia.

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych spadł o 43,5% wskutek niższej o 39 mln zł pozytywnej korekty rynkowej wyceny akcji Visa Inc. (wzrost wartości godziwej tych instrumentów o 3,3 mln zł w okresie sprawozdawczym wobec 42,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r.) oraz utworzenia dodatkowego odpisu na utratę wartości obligacji PBG w wysokości 8,5 mln zł. Negatywny skutek finansowy ww. zmian został częściowo zniwelowany przez wzrost wyniku na sprzedaży obligacji skarbowych (+11,5 mln zł r/r), podano także.

Marża odsetkowa netto za II kwartał 2020 r. (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,88% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 44 p.b., a o 60 p.b. w stosunku do analogicznego kwartału ub.r.

"W II kwartale miały miejsce dwie z trzech obniżek stóp procentowych wprowadzonych w okresie bieżącego roku. Do końca I półrocza znalazły one pełne odzwierciedlenie w ofercie oprocentowania grupy, oddziałując zarówno na stronę dochodową, jak i kosztową wyniku odsetkowego grupy. Jednocześnie obserwowano dalszy odpływ środków z depozytów terminowych, wyhamowanie dynamiki sprzedaży należności kredytowych w efekcie szoku ekonomicznego związanego z pandemią COVID-19 oraz znaczne inwestycje wolnych środków w papiery dłużne o stosunkowo niskiej rentowności . Większość z ww. czynników oddziaływała na marżę negatywnie" - czytamy dalej.

W I połowie 2020 r. całkowite koszty operacyjne grupy spadły o 1 % r/r do 2 229,1 mln zł jako połączony efekt:

- wzrostu kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów rynku za sprawą wyższej o 86,7 mln zł r/r łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG zaliczonych w ciężar I półrocza 2020 r. (roczna składka na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków zwiększyła się o 24% r/r do 247,2 mln zł, a kwartalna składka na rzecz funduszu gwarancyjnego banków wzrosła o 92,2% r/r do 80,8 mln zł);

"Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych zwiększyły się o 53,0% r/r, odzwierciedlając: wzrost ryzyka kredytowego w branżach najbardziej dotkniętych skutkami zamrożenia gospodarki; indywidualne przypadki pogorszenia sytuacji finansowej klientów; utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 150,3 mln zł na oczekiwane straty kredytowe jako korekty do wartości wynikających z modeli w warunkach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej" - czytamy dalej.