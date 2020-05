Santander BP: Rynek opakowań kontynuował ubiegłoroczne wzrosty w I kw. 2020 r.

"Wraz z wybuchem pandemii zapotrzebowanie na opakowania do wód i napojów było stosunkowo wysokie, ale wraz z utrudnionym dostępem do sklepów nastąpił spadek. Dziś widzimy spadek popytu na opakowania do napojów, szczególnie małej pojemności, a z drugiej strony wzrost sprzedaży opakowań do higieny czy środków do dezynfekcji" - powiedział country manager spółki ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych w trakcie webinaru.