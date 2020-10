Santander BP: Spłaty kredytów w X wyglądają dobrze, sprzedaż odbudowuje się

"Mamy wzrost dochodów do 2,13 mld zł, wyniku prowizyjnego do 553 mln zł, spadek kosztów operacyjnych o 3,5% i wynik netto, który w III kw. wyniósł prawie 480 mln zł. On był wyższy w III kwartale niż w I półroczu, w którym było 476 mln zł. Nasze wyniki sprzedażowe również się odbudowują, rośnie transakcyjność, pozyskujemy nowych klientów, wdrożyliśmy nowe cyfrowe rozwiązania i procesy" - dodał prezes.