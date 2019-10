Santander BP: Ubytek wyniku odsetkowego może sięgnąć 60-70 mln zł w IV kw.

"Wpływ na sam Santander Bank Polska w czwartym kwartale to ok. 20 mln zł, a na Santander Consumer Bank 40-50 mln zł" - powiedział Reluga podczas konferencji.

"To jest [ taka kwota ubytku] tylko wtedy, gdy nie podejmiemy żadnych działań. W tej chwili pracujemy z kolegami z SCB i myślimy, w jaki sposób skompensować część tego ubytku wyniku. To jest nadal atrakcyjny rynek [kredytów konsumpcyjnych], ale musi dostosować się do nowej sytuacji" - dodał prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.