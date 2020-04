Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

"Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej . Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r. Mogą one dotyczyć nowych oraz odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, udzielonych w rachunku bieżącym oraz w formie linii kredytowych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż czas trwania kredytu plus 3 miesiące i maksymalnie na 27 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Nową formą zabezpieczenia, udzielanego na podstawie złożonego wniosku może zostać objęte do 80% kwoty udzielonego finansowania (czyli kwoty kredytu), przy czym minimalna kwota udzielonej gwarancji to 3,5 mln zł, a maksymalna - 200 mln zł. Z kolei maksymalna, łączna kwota kredytu (we wszystkich bankach) zakwalifikowanego do objęcia gwarancją to 250 mln zł na jednego kredytobiorcę, podano także.