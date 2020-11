SAP i Operator Chmury Krajowej mają umowę o współpracy

"Współpraca z SAP, światowym liderem oprogramowania służącego do obsługi procesów biznesowych, doskonale wpisuje się w naszą strategię. Łączymy siły, by jeszcze skuteczniej wspierać polskie firmy w procesach transformacji, dostarczając razem nowoczesne narzędzia do optymalizacji procesów i efektywnego zarządzania potencjałem firm w zwinnym środowisku chmurowym. Przedsiębiorstwa, które już obecnie korzystają z rozwiązań SAP w modelu on-premise przenosząc je do chmury, zyskają dodatkowe szanse na zwiększenie funkcjonalności istniejących aplikacji i jeszcze lepsze wykorzystanie technologii do realizacji swoich celów biznesowych" - powiedział prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek, cytowany w komunikacie.