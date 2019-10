SAP ma w Polsce 100 tys. użytkowników globalnej platformy Ariba

"Te zalety są fundamentem SAP Ariba. W przyjaznym dla użytkownika środowisku oferujemy dostęp do znakomitej sieci partnerów, kompletną dokumentację transakcji, wsparcie w zakresie zgodności różnych procesów z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa oraz inteligentne zarządzanie wydatkami firmy. Co ważne, SAP Ariba konsoliduje wiele procesów, które wcześniej użytkownik realizował w oddzielnych środowiskach. Jednolita perspektywa zarządzania wydatkami z wielu obszarów oraz machine learning przynoszą wymierne efekty w obszarze optymalizacji kosztów i otwierają firmie opcje szybszego wzrostu. SAP Ariba oferuje m.in. 50% oszczędności czasu i wysiłku kadry zaangażowanej w obszarach takich, jak procesy dostawy, płatności, czy dodatkowe 1-2% kwotowe oszczędności na zakupach i zarządzaniu ryzykiem współpracy z kontrahentami" - wymienił senior vice president general manager sales SAP Intelligent Spend Group.

"SAP Ariba pozwoliła nam na m.in. na daleko idącą automatyzację oraz otworzyła dostęp do danych, które wcześniej były dla nas niedostępne. Znacząco poprawiliśmy również pokrycie naszych faktur zamówieniami dzięki wdrożeniu rozwiązania Guided Buying, które dostarcza zupełnie przełomowe doświadczenie zakupów użytkownikom. Wdrożyliśmy wszystkie moduły SAP Ariba od potrzeby zakupowej do płatności. Efekty to chociażby skok produktywności działu księgowości o 70%, m.on. dzięki pojawieniu się możliwości wystawienia elektronicznych faktur przez naszych dostawców" - powiedziała Wioletta Wilczek-Dolacińska, Global BuyingChannel Manager w firmie Takeda.

SAP Ariba to udostępniona w chmurze publicznej kompleksowa platforma do zarządzania procesem zakupowym. Aplikacje pakietu SAP Ariba wykorzystują SAP Ariba Network do łączenia kupujących z dostawcami na całym świecie. Ekosystem SAP Ariba to dla firm brama do 4,1mln dostawców produktów i usług. Na platformie realizowane jest 150 mln transakcji rocznie o wartości ponad 12 bln zł.