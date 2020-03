Sarantis ma zgodę UOKiK na przejęcie części mienia spółek PZ Cussons

W tej sprawie UOKiK przeprowadził badanie rynku. Postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, poinformowano.

"Transakcja została zgłoszona do UOKiK pod koniec sierpnia 2019 r. Grupa Sarantis sprzedaje produkty należące do 80 marek i są to m.in. STR8, Kolastyna, Jan Niezbędny. W Polsce grupa ta oferuje przede wszystkim mydła w kostce, żele pod prysznic, dezodoranty, perfumy, a także detergenty oraz artykuły dla gospodarstwa domowego. Natomiast PZ Cussons International oraz PZ Cussons Polska znane są w naszym kraju głównie z marek Luksja, Carex oraz Morning Fresh. Sarantis planuje nabycie części mienia tych spółek, związanego z marketingiem i sprzedażą produktów Luksja" - czytamy w komunikacie.