Sare miało 0,44 mln zł zysku netto, 1,64 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"W okresie objętym sprawozdaniem, EBIT grupy kapitałowej Sare zmniejszył się o nieco ponad 2,5 mln zł. Spadek ten jest skutkiem wzrostu kosztów działalności operacyjnej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost kosztów działalności operacyjnej był spowodowany wzrostem kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, a także wzrostem amortyzacji, wynikającej z zakończonych prac rozwojowych. Ponadto, spadek wartości zysku operacyjnego związany jest z wprowadzeniem rozporządzenia RODO w połowie 2018 roku, które wymusiło na emitencie dokonanie zmian związanych z dotychczas świadczonymi usługami, tak aby były całkowicie zgodne z nowymi przepisami. Co więcej, RODO ograniczyło niektóre działania firm, korzystających z usług spółek z Grupy Sare, a także ich zasoby bazodanowe, według wielkości których, dokonywane są rozliczenia emitenta z jego klientami. W konsekwencji, marża EBIT spadła o 6 pkt proc. i wyniosła 3,39%" - czytamy w raporcie.

W okresie objętym sprawozdaniem EBITDA była niższa od osiągniętej w roku 2017 o ok. 1,5 mln zł, co stanowi spadek o ok 27% rok do roku. Spadek ten jest spowodowany zwłaszcza zmniejszeniem się poziomu zysku operacyjnego EBIT. Marża EBITDA zmniejszyła się o ponad 3,5 pkt proc. do poziomu 8,54%, podano także.