Sare miało szacunkowo 0,93 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

Porównując wyniki samego trzeciego kwartału r/r, zauważyć można wzrost skonsolidowanych przychodów z kwoty 11 333 tys. zł w III kw. 2018 roku do 13 867 tys. zł w III kw. 2019 roku. Powyższe stanowi wzrost o 2 534 tys. zł, tj. o 22% r/r. Skonsolidowana strata netto zmniejszyła się z poziomu 360 tys. zł w III kw. 2018 roku do 214 tys. zł w III kw. 2019 roku, tj. o kwotę 146 tys. zł, co stanowi zmianę o 41%. Jednocześnie, skonsolidowana EBITDA wzrosła z poziomu 435 tys. zł w III kw. 2018 roku do 1 045 tys. zł w III kw. 2019 roku, tj. o kwotę 610 tys. zł, co stanowi wzrost o 140%, wskazano również.