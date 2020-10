Sarnowski z MF: Przyszłoroczne obniżki sprawią, że firmy zaoszczędzą 7 mld zł

"W sumie cały pakiet obniżek, planowanych na przyszły rok to jest 7 mld zł, które pozostaną w kieszeniach przedsiębiorców" - powiedział Sarnowski w Sejmie.

"Na zmianach przez nas proponowanych skorzysta w przyszłym roku 400 tys. przedsiębiorców. Pewne zmiany dotkną 40 tys., czyli dziesięciokrotnie mniej, przy czym nie zawsze będą to zmiany na minus" - dodał wiceminister.

Pytany o funkcjonowanie gospodarki w czasie pandemii, powiedział, że potrzebuje ona przede wszystkim: niskiego opodatkowania, prostoty rozliczeń i równych szans dla firm różnej wielkości.

"To, czego potrzebują teraz firmy to są trzy rzeczy: po pierwsze niskie opodatkowanie - niskie opodatkowanie [...] które da firmom po pierwsze, poduszkę bezpieczeństwa, po drugie, zapewni im środki na inwestycje; jest to też prostota rozliczeń - prostota rozliczeń, która zapewni w przyszłym roku powszechny dostęp do ryczałtu oraz estoński CIT dla firm, które się rozwijają, a po trzecie, level playing field - czyli równych zasad dla firm najmniejszych oraz dla firm większych, które stać na wsparcie doradcy podatkowego i które również mogą angażować się w schematy optymalizacyjne" - podkreślił Sarnowski.

Jednocześnie potwierdził, że zmiany uszczelniające łącznie z opodatkowaniem spółek komandytowych przyniosą do budżetu 2 mld zł.

W Sejmie odbyło się dzisiaj pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tzw. pakiet uszczelniający, zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro. Inne z projektowanych rozwiązań to m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Drugi z projektów dotyczy tzw. estońskiego CIT dla jest do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) osiągających przychody do 100 mln zł i zatrudniających co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy. Według szacunków rządu z tego rozwiązania ma skorzystać ok. 200 tys. firm.

Tagi: forex , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące