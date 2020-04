Sasin: MAP nie widzi nic złego w zamianie węgla na gaz w bloku Ostrołęka C

"To znak czasu, że węgiel będzie w perspektywie pewnie długiego okresu paliwem, które będzie odchodziło. Dobrym jest to, żeby zastępować węgiel gazem w tych inwestycjach, które dzisiaj są realizowane. To jest bardzo dobry kierunek, żeby w nowych inwestycjach to był gaz. Ja bym w tym niczego złego nie widział. Jeśli to będzie energia pochodząca z energetyki gazowej, to tylko lepiej" - powiedział Sasin w kuluarach konferencji prasowej, w odpowiedzi na pytanie, czy Skarb Państwa zaakceptuje ewentualną zmianę paliwa w Ostrołęce C z węgla na gaz ziemny.