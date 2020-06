Sasin: Na Śląsku odnotowujemy znacząco mniejszą liczbę zarażonych koronawirusem

W środę, 17 czerwca, zaraportowano ostatnie wyniki z pierwszej tury badań. Z danych wynika, że liczba zakażeń na Śląsku wyraźnie maleje. Do tej pory na całym Śląsku przeprowadzono ok. 220 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym prawie 100 tys. wśród górników. Blisko 90% zarażonych osób przechodzi chorobę bezobjawowo, podano.

Minister podkreślił, że główne ogniska zarażeń, które miały miejsce w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostały wyizolowane. Oznacza to, że sytuacja epidemiologiczna na Śląsku została ustabilizowana.

"Dzisiaj patrzymy z optymizmem w przyszłość. Żaden region nie został tak kompleksowo przebadany, jak Śląsk. Chcę jeszcze raz podkreślić, że nie ma dziś żadnych powodów, by uważać, że Ślązacy w szczególny sposób stwarzają dla kogokolwiek niebezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie" - powiedział Sasin, cytowany w komunikacie.

"Nie oznacza to jednak zakończenia dokonywania wymazów w kopalni. Będziemy nadal takie już bardziej wybiórcze badania przeprowadzać, po to, żeby górnicy, którzy wrócą do pracy, czuli się bezpiecznie" - podsumował Szumowski.