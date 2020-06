Sasin: Ruszyły prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do jednego podmiotu

"Pracujemy faktycznie nad takim projektem. Wydaje się, że to dobry pomysł, aby budować dwie nogi energetyki - z jednej strony, opartej o odnawialne źródła energii, a z drugiej strony - o aktywa węglowe, które będą jeszcze funkcjonować przez co najmniej 2-3 dekady. Dobrze by było, aby te aktywa funkcjonowały w jednym podmiocie" - powiedział Sasin dziennikarzom.