górnictwo 1 godzinę temu

Sasin: Spółki Skarbu Państwa zaprzestaną importu węgla

Spółki Skarbu Państwa nie będą sprowadzały węgla z zagranicy po tym, jak zakończą obecnie obowiązujące kontrakty, zapowiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jednocześnie rząd będzie starał się doprowadzić do tego, by polski węgiel był na tyle atrakcyjny pod względem ceny i jakości, by stał się konkurencyjny dla importu realizowanego przez firmy prywatne, dodał.