Savills IM nabył centrum logistyczne Leroy Merlin pod Łodzią za 71 mln euro

"Transakcja nabycia centrum logistycznego o łącznej powierzchni ponad 123 000 m2. została przeprowadzona przez Savills IM w formule 'forward commitment to purchase'. Sfinalizowano ją po oddaniu do użytkowania drugiej fazy projektu i przekazaniu przestrzeni najemcy. Wartość inwestycji wyniosła 71 mln euro i dzięki tej transakcji, łączna wartość portfela aktywów nieruchomościowych zarządzanych przez Savills IM w Polsce, wzrosła do około 1,4 mld euro" - czytamy w komunikacie.