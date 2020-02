Savills IM nabył centrum logistyczne pod Wrocławiem za 32,7 mln euro

"Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, bardzo dobrym połączeniom drogowym z głównymi polskimi miastami oraz chłonnemu rynkowi lokalnemu, prężnie rozwijający się Wrocław aspiruje do bycia jednym z największych rynków magazynowych w kraju. Doskonałe położenie parku, bliskość ważnego klastra przemysłowego oraz zróżnicowany profil najemców wpłynęły na naszą decyzję o debiucie we Wrocławiu. Bardzo dobrze wpisuje się on w strategię funduszu ELF3, zakładającą inwestowanie w nowoczesne obiekty magazynowe o potencjale wzrostu wartości, zlokalizowane na kluczowych rynkach w Europie, w pobliżu głównych korytarzy komunikacyjnych" - powiedział Head of Transactions - Poland, Savills IM Piotr Trzciński, cytowany w komunikacie.