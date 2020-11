budownictwo 1 godzinę temu

Savills: Popyt na magazyny może przekroczyć w 2020 r. rekord sprzed 3 lat

Popyt na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych może przekroczyć dotąd najwyższy wynik z 2017 r., gdy wyniósł ok. 4,3 mln m2, wynika z prognozy firmy Savills. Do tej wartości popytu w tym roku brakuje już tylko ok. 615 tys. m2, co jest poziomem zdecydowanie poniżej średniej kwartalnej odnotowywanej w ostatnich latach.