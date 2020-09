Scaleway z grupy Iliad otwiera w Polsce centrum danych

"Decyzja o otwarciu nowego centrum danych w Warszawie będzie miała pozytywny wpływ na cały region i jego ekosystem. Warszawa już stała się hubem dla usług technologicznych. Centralna lokalizacja została przez nas wybrana przede wszystkim ze względu na infrastrukturę sieciową, która oferuje optymalną latencję przy łączeniu Europy Wschodniej, Zachodniej i Północnej. Pozwoli nam to lepiej obsługiwać naszych klientów nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, Rumunii, wschodniej części Niemiec i na Bałkanach, a także w Skandynawii, Rosji i w Ukrainie" - powiedział Lechelle, cytowany w komunikacie.

"Scaleway, europejski dostawca usług w chmurze, rozszerza swoją obecność w Europie. Nowe centrum danych (WAW1) powstało w Warszawie, by pomóc w zaspokajaniu rosnących wymagań rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Scaleway wchodzi na polski rynek przed innymi dużymi graczami, oferując multichmurowe i efektywne kosztowo rozwiązania. Dotychczas posiadał centra danych w dwóch regionach (Paryż i Amsterdam). WAW1 jest krokiem milowym w działalności firmy. Rozwiązanie skierowane jest zarówno do lokalnych użytkowników z Polski, jak i do firm globalnych, planujących ekspansję na rynkach w Europie Środkowej i Wschodniej" - czytamy w komunikacie.