Scania Polska przekazała Sachs Trans Int. 10 ciągników siodłowych na LNG

"Coraz więcej klientów sięga po wyspecjalizowane rozwiązania, które są związane ze zrównoważonym transportem. Alternatywne układy napędowe, w tym produkty i usługi dopasowane do potrzeb klientów mogą zapewnić im długotrwały i stabilny rozwój. Cieszymy się, że tak duże przedsiębiorstwo transportowe i istotny gracz w regionie, jak Sachs Trans International zdecydowało się na wybór Scania. Wspólnie możemy budować transport przyszłości już dziś" - powiedział regionalny kierownik ds. serwisu Scania Polska Paweł Cegliński, cytowany w komunikacie.

W ofercie Scania znajduje się największa na rynku gama silników zasilanych paliwami alternatywnymi, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 90%. Pojazdy Scania na gaz są zasilane metanem. Oznacza to, że zarówno biogaz, jak i gaz ziemny (LNG lub CNG), mogą być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście z jednego paliwa na drugie jest proste do wykonania. Oba rodzaje gazu są również dostępne w formie sprężonej lub skroplonej, przypomina producent.