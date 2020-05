Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

"Epidemia koronawirusa spowodowała opóźnienia w realizacji poszczególnych prac i wymusiła u nas zmiany w harmonogramie projektów. W przypadku projektu PCR|ONE przesunął się proces oceny skuteczności klinicznej systemu tj. testy przedrejestracyjne. Proces ten wymaga dostępu do szpitali i laboratoriów diagnostycznych, które miałyby ten proces prowadzić, oraz - co najważniejsze - zebrania zaplanowanej liczby próbek od pacjentów. W sytuacji ograniczeń w prowadzeniu planowanych zabiegów w ośrodkach klinicznych, z którymi współpracujemy, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin wykonania przeprowadzenia testów klinicznych. Chcemy je rozpocząć w najbliższym możliwym terminie i mamy nadzieję, że sytuacja wróci szybko do stanu podobnego do tego sprzed pandemii" - powiedział ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki.