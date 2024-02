Sebastian Kulczyk wycofuje spółkę z giełdy. Jest zielone światło

We wrześniu 2023 r. należąca do Sebastiana Kulczyka KI Chemistry zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 3.981.190 akcji Ciechu, stanowiących około 7,55 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, po 54,25 zł za papier.