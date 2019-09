Seco/Warwick miało 3,27 mln zł zysku netto, 5,16 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019

"W I półroczu 2019 roku zanotowano spadek sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych grupy. Największy spadek dotyczył segmentów: urządzeń do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych (-25%), pieców atmosferowych (-17%), pieców próżniowych (-9%)" - czytamy w raporcie.

Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku: zanotowano wyższą sprzedaż na rynku azjatyckim (wzrost obrotów o +2% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego). Natomiast obroty na pozostałych rynkach zanotowały spadek, najbardziej znaczący na rynku amerykańskim (-23% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego), gdzie grupa odczuwa spowolnienie związane z niepewnością zbliżających się wyborów, dodano.