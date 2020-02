giełda 42 minuty temu

Sejm nie zgodził się na objęcie TBS-ów prawem do premii remontowej

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zakładającą włączenie Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) do katalogu lokali, których remont uprawnia do uzyskania premii remontowej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub spółkę należącą w 100% do samorządu gminnego.