Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa górniczego

Za odrzuceniem senackiego veta było 232 posłów, przeciw 209, 10 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ta ma pozwolić przeprowadzić i zakończyć postępowania koncesyjne na poszukiwanie złóż miedzi, rozpoczęte w 2012 roku. Wówczas to wnioski o koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż złożyły dwie firmy: Leszno Cooper oraz KGHM. Jak wynika z informacji ministerstwa klimatu, koncesje w tym zakresie zostały udzielone.

"One były zaskarżane, znalazły się w sądzie wojewódzkim, potem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, teraz wracają do drugiego organu, czyli do Ministerstwa Klimatu, bo równocześnie, w 2015 r., 1 stycznia, uległy zmianie przepisy" - tłumaczył w trakcie procedowania nad nowelizacją w izbie wyższej wiceminister klimatu i główny geolog kraju Piotr Dziadzio.