Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy ws. wyborów prezydenckich

Senatorowie wprowadzili do ustawy 36 poprawek. Sejm odrzucił jednak większość z nich. Zgodził się natomiast na wydłużenie niektórych terminów w kalendarzu wyborczym. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców przebywających na kwarantannie lub w izolacji został zmieniony z 2. na 5. dzień przed dniem wyborów, czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego z 12 do 15 dni przed wyborami dla wyborców za granicą. Sejm nie zgodził się natomiast na wydłużenie czasu na wysłanie im pakietu wyborczego z 6 do 9 dni.