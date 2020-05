Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

"Proces wszczęty z Pocztą Polską będzie całkowicie bezpieczny i nie doprowadzi do tego, aby osoby niepowołane miały dostęp do informacji podatkowych podatników" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowelizacja wprowadza zmiany do kilku ustaw, m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Ich celem jest dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług, która powstała w 2015 roku, a obowiązuje od stycznia 2016 roku.