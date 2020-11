Sejm przyjął nowelę dotyczącą uproszczeń rozliczenia VAT

Wcześniej Sejm przyjął kilka poprawek do tej noweli. Jedna z nich zakłada wydłużenie preferencji w podatku akcyzowym do 31 grudnia 2022 r. dla osób, które chcą nabywać pojazdy hybrydowe z tzw. wtyczką. Jak argumentowano w trakcie nad nowelą, pojazdy elektryczne i wodorowe są zwolnione z akcyzy, a w przypadku braku tej regulacji - stawka dla pojazdów hybrydowych od 1 stycznia 2021 r. wróciłaby do wyjściowego poziomu.