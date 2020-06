Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

Jednocześnie Sejm wprowadził do ustawy szereg poprawek. Doprecyzował m.in., że dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonał też zmian w ustawie o fundacjach i ustawie prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z którymi w przypadku stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego kadencje zarządów fundacji i stowarzyszeń, upływające w trakcie w ciągu 30 dni po odwołaniu danego stanu zostają przedłużone do czasu nowych wyborów organów, jednak nie dłużej niż do 60 dni po odwołaniu danego stanu.

Przyznał też starostom uprawienie do udzielania organizacjom pozarządowym pożyczki (umarzanej na wniosek) do wysokości 5 tys. zł (jeżeli ich dochody organizacji w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 100 tys. zł i jeżeli kontynuują działalność co najmniej trzy miesiące po otrzymaniu tej pożyczki). Jednocześnie zaznaczono, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.