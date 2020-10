Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych

Do ustawy wprowadzono też kilkanaście poprawek. Zakładają one m.in. stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej do celów doręczeń, doprecyzowują sposób komunikacji z organami podatkowymi, dookreślają datę wniesienia pisma (data wprowadzenia go do systemy teleinformatycznego). Doręczenie korespondencji przez podmiot posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu będzie równoznaczne z doręczeniem elektronicznym do 30 września 2029 r.

Proponowane przepisy ustawy tworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom sektora publicznego skuteczne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej i w postaci przesyłki hybrydowej.

Chodzi o to, aby co do zasady korespondencja była nadawana i odbierana przez podmioty publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej. Wprowadzenie doręczeń elektronicznych będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie można otrzymywać korespondencję urzędową elektronicznie, po uprzednim zgłoszeniu do Bazy Adresów Elektronicznych (którą ma prowadzić minister właściwy do informatyzacji).

Komunikacja z organami państwa ma się odbywać za pomocą tzw. jednego wirtualnego okienka, czyli w tym przypadku - jednego adresu do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej.

Proponowane rozwiązanie w zakresie doręczenia ma być darmowe dla podmiotów i osób, które zechcą z niego skorzystać. Usługi doręczenia elektronicznego w poszczególnych instytucjach będą wdrażane etapami (maksymalnie do 1 października 2029 r.) Do czasu przeprowadzenia kolejnego konkursu na operatora wyznaczonego, świadczenie usług powierzone zostanie Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 roku.

Doręczenia elektroniczne funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Danii, w Czechach, Estonii. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014.

