Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

Posłowie zdecydowali (na wniosek PiS) o wyłączeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niektórych przepisów kodeksu wyborczego. Dotyczy to: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania przez pełnomocnika, ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) wzoru karty do głosowania i zarządzania druku kart.